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Beşiktaş'tan hentbolda altyapı atağı

Beşiktaş'tan hentbolda altyapı atağı
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Beşiktaş Hentbol Takımı, öz kaynak düzeninden yeni yetenekler yetiştirmek için proje geliştirdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Hentbol Takımı, öz kaynak düzeninden yeni yetenekler yetiştirmek için proje geliştirdi.

Kulüpten "Özkaynak Beşiktaş'ın geleneğidir, özkaynak Beşiktaş'ın geleceğidir" sloganıyla yapılan açıklamaya göre, Üsküdar'da bulunan 5 ilköğretim okulunda 10 takım oluşturuldu.

Projenin önce İstanbul'un diğer ilçelerine, sonrasında da tüm Türkiye'ye yayılması amaçlanıyor.

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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