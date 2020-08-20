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Beşiktaş'tan HelpSteps ile iş birliği

Beşiktaş Kulübü, sağlık uygulaması HelpSteps ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Beşiktaş'tan HelpSteps ile iş birliği
20.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:36

Beşiktaş Kulübü, sağlık uygulaması HelpSteps ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Beşiktaş'ın adımları bağışa çeviren sağlık uygulaması HelpSteps ile yaptığı iş birliğinin tanıtım toplantısı; başkan Ahmet Nur Çebi, ikinci başkan Adnan Dalgakıran, futbolcular Oğuzhan Özyakup ve Bernard Mensah ile HelpSteps proje sahipleri Gözde Venedik ve Erkut Venedik'in katılımlarıyla Vodafone Park'ta gerçekleştirildi.

Anlaşmaya göre, akıllı telefonuna HelpSteps (HS) uygulamasını indiren siyah beyazlı taraftarlar, gün içinde attıkları adımları gün sonunda Beşiktaş Kulübü'ne gelir olarak bağışlayabilecek.AHMET NUR ÇEBİ: TARAFTARLARIMIZI BEŞİKTAŞ İÇİN YÜRÜMEYE DAVET EDİYORUMBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iş birliğinin detaylarını duyurmak ve uygulamayı anlatmak için Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında tüm taraftarları, hem sağlıklı yaşama hem de Beşiktaş'a destek olmak için yürümeye davet etti. Projenin herhangi bir süre kısıtlaması olmadığına işaret eden Çebi, "Yönetim olarak hedefimiz, kulübümüze sürekli ve kalıcı gelir araçları oluşturmak. HelpSteps de bizim için böyle bir iş ortağı. Ben, uzun soluklu bir iş birliğinin ilk adımlarının bugün atıldığını düşünüyorum. Büyük Beşiktaş taraftarının sosyal sorumluluk konusunda gösterdiği hassasiyete de sonuna kadar güveniyorum ve herkesi yürümeye davet ediyorum. Üstelik bu keyifli bir yürüyüş olacak, taraftarımız hem sağlıklı kalacak hem de kulübüne gelir sağlayacak" dedi.GÖZDE VENEDİK: BEŞİKTAŞ TARAFTARLARININ DESTEĞİYLE KULÜBE YENİ BİR GELİR ARACI KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ

HelpSteps adına konuşan proje sahibi Gözde Venedik, şunları söyledi: "Dünyada bir ilk olan HelpSteps uygulaması kısa süre içinde yayılarak yüz binlerce kullanıcıya ulaştı. Halihazırda 17 farklı dernek ve vakıf 6 aydır 200 bine yakın kullanıcıdan adımlarına karşılık bağışı alıyor. Bunların yanı sıra, bireysel bağışçılarımız sayesinde ihtiyaç sahiplerine adımlarımızla engelli araçları ulaştırdık. Bugünden itibaren yine dünyada bir ilk olarak, Beşiktaş taraftarlarının desteğiyle kulübe yeni bir gelir aracı kazandırmış olacağız. Dünyanın her yerinden ücretsiz olarak indirilebilen HelpSteps'i kullanırken tek yapılması gereken, gün içinde atılan adımları gün bitmeden kısa bir reklam izleyerek Help Steps'e çevirmek. Sonrasında ister aynı gün, isterseniz biriktirip kulübe adım bağışı yapabilirsiniz. Beşiktaş, atılan her adımın ve elde edilen gelirlerin büyük kısmının bağışlara aktarıldığı HelpSteps platformunda yer alarak toplumda büyük bir farkındalık yaratacak. Duyarlı taraftarlar, milyonlarca adımını kısa sürede birleştirerek toplumsal iyilik projelerinde de yer alabilecekler."

Kaynak: DHA

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