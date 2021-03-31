Beşiktaş: "Halil Umut Meler'in üst üste ikinci kez maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz"
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Beşiktaş: "Halil Umut Meler'in üst üste ikinci kez maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beşiktaş: 'Halil Umut Meler'in üst üste ikinci kez maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz'

Beşiktaş, Kasımpaşa maçına atanan hakem Halil Umut Meler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını...

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Beşiktaş, Kasımpaşa maçına atanan hakem Halil Umut Meler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz" dedi.

Siyah-beyazlıların konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da görevli olan Halil Umut Meler'i atamıştır. Merkez Hakem Kurulu'nun Halil Umut Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır. Merkez Hakem Kurulu'ndan ivedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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