Gökhan Töre'nin sol ayağında kısmi yırtık tespit edildi
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Gökhan Töre'nin sol ayağında kısmi yırtık tespit edildi

28.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:48
Gökhan Töre'nin sol ayağında kısmi yırtık tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, antrenmanda darbe alan Gökhan Töre'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, antrenmanda darbe alan Gökhan Töre'nin sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan futbol takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, ikili mücadele sırasında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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