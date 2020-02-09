Beşiktaş'tan Gaziantep maçı için 'VAR' tepkisi!
Süper Lig'de Gaziantep'i 3-0 mağlup eden Beşiktaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
09.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:16
Süper Lig'de Gaziantep'i 3-0 mağlup eden Beşiktaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Siyah-beyazlı kulüp, Gaziantep maçındaki kararlara "VAR" temalı bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.
Beşiktaş'tan 'VAR' paylaşımı!https://t.co/ptVbSmQ5h1
— Spor Arena (@sporarena) February 9, 2020
Kaynak: Hürriyet
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