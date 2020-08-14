Beşiktaş'tan Galatasaray ve Trabzonspor'a geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş, korona virüs testleri pozitif çıkan Galatasaray ve Trabzonsporlu futbolcular için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
14.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:42
Beşiktaş, korona virüs testleri pozitif çıkan Galatasaray ve Trabzonsporlu futbolcular için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Galatasaray'da 2, Trabzonspor'da ise 1 futbolcuda korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş, sosyal medya hesabından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Covid-19 testleri pozitif çıkan Trabzonspor ile Galatasaray Spor Kulübü futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz."
(İHA)
Kaynak: İHA