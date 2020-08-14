Beşiktaş'tan Galatasaray ve Trabzonspor'a geçmiş olsun mesajı Beşiktaş, korona virüs testleri pozitif çıkan Galatasaray ve Trabzonsporlu futbolcular için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Beşiktaş, korona virüs testleri pozitif çıkan Galatasaray ve Trabzonsporlu futbolcular için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Galatasaray'da 2, Trabzonspor'da ise 1 futbolcuda korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş, sosyal medya hesabından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 testleri pozitif çıkan Trabzonspor ile Galatasaray Spor Kulübü futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." (İHA) Kaynak: İHA