Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Seçilen Mustafa Cengiz'i Tebrik Etti

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray'da tekrar başkan seçilen Mustafa Cengiz için tebrik mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda,Ülkemizin güzide kulüplerinden Galatasaray'a yeniden başkan seçilen Mustafa Cengiz'e ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

MUSTAFA CENGİZ GALATASARAY'IN 38. BAŞKANI OLDU

Galatasaray Kulübünün dün yapılan olağanüstü genel kurulunda Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'i geçerek, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olmuştu.

İşte Beşiktaş'ın yayımladığı tebrik mesajı:

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YORUMLAR (4)

  • Bİ KERE DE BEN BAKABİLİRMİYİM:
    ha şöyle yaaa.birakalim birbirimizi yemeyi.her sene avrupa finallerinde aynı takimlari görmekten usandık.neden bir Türk takımı en kötü 2-3 senede bir final oynamasın.elin yabancilarindan ne farkımız var dimi ama.
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