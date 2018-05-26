Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Seçilen Mustafa Cengiz'i Tebrik Etti
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray'da tekrar başkan seçilen Mustafa Cengiz için tebrik mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda,Ülkemizin güzide kulüplerinden Galatasaray'a yeniden başkan seçilen Mustafa Cengiz'e ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
MUSTAFA CENGİZ GALATASARAY'IN 38. BAŞKANI OLDU
Galatasaray Kulübünün dün yapılan olağanüstü genel kurulunda Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'i geçerek, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olmuştu.
İşte Beşiktaş'ın yayımladığı tebrik mesajı:
YORUMLAR (4)
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Fb de de beklerim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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galasarayı ekonomik yönden güçlendirecek adamlar lazımCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ha şöyle yaaa.birakalim birbirimizi yemeyi.her sene avrupa finallerinde aynı takimlari görmekten usandık.neden bir Türk takımı en kötü 2-3 senede bir final oynamasın.elin yabancilarindan ne farkımız var dimi ama.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ali Koç seçilincede tebrik edicez Türk futbolu için bunlar çok büyük ihtiyaç olduCevap Yaz 8 Yayından Kaldır