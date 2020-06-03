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Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt

"Bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir" - Beşiktaş Kulübü, 1986-1987 sezonunun kendi adına tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvurunun ardından, Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt
03.06.2020 19:56 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:56

"Bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir"

- Beşiktaş Kulübü, 1986-1987 sezonunun kendi adına tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı başvurunun ardından, Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir" denildi.

Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sayın Mesut Bakkal'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabındaki itirafları doğrultusunda, 1986-87 sezonu şampiyonluğunun Kulübümüz adına yeniden tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz müracaat ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nün 1 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya cevabımızdır.Öncelikle söylemek isteriz ki Galatasaray Spor Kulübü'nün bu açıklamasının muhatabı nasıl ki Sayın Mesut Bakkal ise bu hususta Kulübümüzün muhatabı da ilgili kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'dur.Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba'nın söylediği 'Şerefli ikinciliklerimiz ile gurur duyuyoruz' ifadesinin ne için söylendiği tüm kamuoyu tarafından yıllardır çok iyi bilinmektedir.Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir.

Kulübümüz tarafından kazanılmış olan şampiyonlukların ve kupaların 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazanıldığı tüm spor camiasında çok iyi bilinmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır."


Kaynak: DHA

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