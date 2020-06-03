Beşiktaş'tan Galatasaray'a cevap: "Bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl... Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 1986-1987 sezonunda şampiyon ilan edilmeleri için yaptıkları başvuruyu eleştiren, Galatasaray Kulübünün açıklamasına tepki gösterdi.

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 1986-1987 sezonunda şampiyon ilan edilmeleri için yaptıkları başvuruyu eleştiren, Galatasaray Kulübünün açıklamasına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama, "Sayın Mesut Bakkal'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabındaki itirafları doğrultusunda, 1986-1987 sezonu şampiyonluğunun kulübümüz adına yeniden tescili için Türkiye Futbol Federasyonuna yapmış olduğumuz müracaat ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nün 1 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya cevabımızdır." ifadeleriyle başladı.

"Öncelikle söylemek isteriz ki Galatasaray Spor Kulübünün bu açıklamasının muhatabı nasıl ki Sayın Mesut Bakkal ise bu hususta kulübümüzün muhatabı da ilgili kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonudur." şeklinde süren açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba'nın söylediği 'Şerefli ikinciliklerimiz ile gurur duyuyoruz' ifadesinin ne için söylendiği tüm kamuoyu tarafından yıllardır çok iyi bilinmektedir. Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir. Kulübümüz tarafından kazanılmış olan şampiyonlukların ve kupaların 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazanıldığı tüm spor camiasında çok iyi bilinmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır."

Kaynak: AA