Beşiktaş'tan futbolu bırakan eski oyuncusu Olcay Şahan'a teşekkür
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Beşiktaş'tan futbolu bırakan eski oyuncusu Olcay Şahan'a teşekkür

Beşiktaş'tan futbolu bırakan eski oyuncusu Olcay Şahan'a teşekkür
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, bir dönem formasını giyen ve profesyonel kariyerini noktalayan eski milli futbolcu Olcay Şahan için teşekkür mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, bir dönem formasını giyen ve profesyonel kariyerini noktalayan eski milli futbolcu Olcay Şahan için teşekkür mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "2012-2017 yıllarında takımımızın formasını giymiş olan Olcay Şahan'ın aktif futbol yaşantısını noktaladığını öğrenmiş bulunmaktayız. Beşiktaş'ımızın 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında kazanmış olduğu Süper Lig şampiyonluklarında pay sahibi olan, milli formayla Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan, beyefendi kişiliğiyle futbolseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan Olcay Şahan'a, Türk futboluna ve kulübümüze vermiş olduğu değerli katkılar nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Beşiktaş'tan futbolu bırakan eski oyuncusu Olcay Şahan'a teşekkür - Haberler Spor
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