Beşiktaş, Babel'i Galatasaray'a Gitmemesi İçin Devre Arasında Satacak
Beşiktaş yönetimi, Babel'in Galatasaray'la anlaştığı yönündeki haberler üzerine Hollandalı futbolcuyu devre arasında satma kararı aldı.
Babel konusunda Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı futbolcunun G.Saray ile anlaştığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.
Akşam'ın haberine göre; Babel, Beşiktaş'tan 3.2 milyon euro yıllık ücret istiyor. Siyah-Beyazlılar ise 2.2 milyon euro öneriyor, siyah-beyazlı yöneticiler, Babel ile anlaşma sağlayamazsa sezon sonunda G.Saray gitmemesi için devre arasında Flamengo'ya satma planını elinde tutuyor. Hollandalı oyuncunun, siyah-beyazlı yöneticilerin bu planı karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği de merak konusu. Görüşmeler aralıksız devam ediyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (10)
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gıtsın takıma katksı yok talisca verıyordu atıyordu sımdı takım satıyor anca gs gıtsın bence bızde patladı artıukCevap Yaz Yayından Kaldır
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BEŞİKTAŞ''TAN gs gibi şikeci bir takıma gitmek akla uygun değil. gs den her türlü şey beklenir. adamlar mafya gibi herkesle kavga etmeye çalışıyorlar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Galatasaraydan bu kadar korkmayın yaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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TÜRK FUTBOLU DİBE VURDU MİLLİ TAKIM , YABANCI FUTBOLCULAR AVRUPADA KAZANAMAYACAĞI PARASI TÜRKİYEDE KAZANIYOR, BİZ MİLLET OLARAK GS. FB. BJK VB. BİRBİRİMİZİ YİYİYORUZ KULÜPLER BATMAK ÜZERE SATILSIN VE PARA KAZANILSIN BU HANGİ KULÜP OLURSA OLSUNCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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KARGASPORLU TİNERCİLERDEN HERŞEY BEKLENİR!!!Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır