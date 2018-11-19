Beşiktaş, Babel'i Galatasaray'a Gitmemesi İçin Devre Arasında Satacak

Beşiktaş yönetimi, Babel'in Galatasaray'la anlaştığı yönündeki haberler üzerine Hollandalı futbolcuyu devre arasında satma kararı aldı.

Babel konusunda Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı futbolcunun G.Saray ile anlaştığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.

Akşam'ın haberine göre; Babel, Beşiktaş'tan 3.2 milyon euro yıllık ücret istiyor. Siyah-Beyazlılar ise 2.2 milyon euro öneriyor, siyah-beyazlı yöneticiler, Babel ile anlaşma sağlayamazsa sezon sonunda G.Saray gitmemesi için devre arasında Flamengo'ya satma planını elinde tutuyor. Hollandalı oyuncunun, siyah-beyazlı yöneticilerin bu planı karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği de merak konusu. Görüşmeler aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Skorer

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YORUMLAR (10)

  • ANDSMERO:
    gıtsın takıma katksı yok talisca verıyordu atıyordu sımdı takım satıyor anca gs gıtsın bence bızde patladı artıuk
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  • BAYA:
    BEŞİKTAŞ''TAN gs gibi şikeci bir takıma gitmek akla uygun değil. gs den her türlü şey beklenir. adamlar mafya gibi herkesle kavga etmeye çalışıyorlar.
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  • ADELET:
    TÜRK FUTBOLU DİBE VURDU MİLLİ TAKIM , YABANCI FUTBOLCULAR AVRUPADA KAZANAMAYACAĞI PARASI TÜRKİYEDE KAZANIYOR, BİZ MİLLET OLARAK GS. FB. BJK VB. BİRBİRİMİZİ YİYİYORUZ KULÜPLER BATMAK ÜZERE SATILSIN VE PARA KAZANILSIN BU HANGİ KULÜP OLURSA OLSUN
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