Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı Beşiktaş, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Beşiktaş, bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Siyah-beyazlıların, sarı-lacivertliler için paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA