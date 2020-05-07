Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
07.05.2020 22:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:44
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de bir tesis çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de bir tesis çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA