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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye
07.05.2020 22:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:44

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de bir tesis çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'de bir tesis çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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