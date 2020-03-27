Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'ndaki 4 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle sarı-lacivertli kulübe geçmiş olsun dileklerini iletti.
Beşiktaş, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'ndaki 4 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle sarı-lacivertli kulübe geçmiş olsun dileklerini iletti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayınlanan geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bir sporcusu ile bir teknik heyet ve iki idari ekip çalışanının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Covid-19 teşhisi konulan; sporcu, teknik heyet ve idari ekip çalışanlarına acil şifalar diliyor, Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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Kaynak: DHA