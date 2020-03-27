Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı Beşiktaş, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'ndaki 4 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle sarı-lacivertli kulübe geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beşiktaş, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'ndaki 4 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle sarı-lacivertli kulübe geçmiş olsun dileklerini iletti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayınlanan geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bir sporcusu ile bir teknik heyet ve iki idari ekip çalışanının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Covid-19 teşhisi konulan; sporcu, teknik heyet ve idari ekip çalışanlarına acil şifalar diliyor, Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: DHA