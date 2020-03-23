Beşiktaş'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
23.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:15
Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA