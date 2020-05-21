Beşiktaş'tan drone açıklaması
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Beşiktaş'tan drone açıklaması

Beşiktaş Kulübü, dün yapılan antrenmanın drone kamera ile çekilip servis edilmesiyle alakalı açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan drone açıklaması
21.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:45

Beşiktaş Kulübü, dün yapılan antrenmanın drone kamera ile çekilip servis edilmesiyle alakalı açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, çekimi yapan kuruma yaptırım uygulanacağını ifade etti.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirdiğimiz antrenman, iznimiz ve bilgimiz olmadan drone (uçangöz) kamera ile görüntülenmiş ve medyaya servis edilmiştir.

Söz konusu görüntüyü kaydedip yayınlayarak basın meslek ilkelerini hiçe sayan kurum ve kişilere, basına açık gerçekleşecek antrenmanlarda süresiz olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yasağı getirildiğini ve BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mahremiyetin korunması amacıyla her türlü teknolojik ve hukuki tedbirin alınacağını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

(İHA)

Kaynak: İHA

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