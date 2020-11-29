Beşiktaş'tan derbi paylaşımları

Beşiktaş Kulübü, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yendikleri maçın ardından Twitter hesabından sarı-lacivertlilere göndermelerde bulundu.

Beşiktaş Kulübü, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yendikleri maçın ardından Twitter hesabından sarı-lacivertlilere göndermelerde bulundu.

Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından maçın skor tabelasının fotoğrafını paylaşarak, "Algı değil olgu" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin maç sonucu paylaşımını alıntılayan siyah-beyazlılar, 17 Nisan 2005'te yine Kadıköy'deki 4-3 kazandıkları maça gönderme yaparak, "dejavu" yazısını paylaştı.

Beşiktaş Kulübü ayrıca, soyunma odasında üstünde "Tekerrür", "3-4", "17 Nisan" ve "29 Kasım" yazan taktik tahtasının fotoğrafını paylaştı ve "İstanbul plakası değil, Kadıköy hatırası v2" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar son olarak oyuncuların soyunma odasındaki sevinç gösterilerinin görüntüsünü, "Maçın ardından Kadıköy 'Beşiktaş' sesleriyle yankılanıyor." yazarak paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük