Beşiktaş, Nacer Chadli'yi 1 Yıllığına Kiralamak İstiyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar İngiliz ekibi West Bromwich Albion'ın Belçikalı kanat oyuncusu Nacer Chadli'yi 1 yıllığına kiralamak istiyor.

Geçen sezonun ardından Premier Lig'den düşen West Bromwich'e teklifini sunan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibinin yanıtını bekliyor. Takımının Championship'e düşmesi nedeniyle ayrılığa sıcak bakan Chadli, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a transfer olacak.

JAPONYA MAÇININ SON GOLÜNÜ ATMIŞTI

Belçika'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Fas asıllı futbolcu, son 16 turunda ülkesinin Japonya'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada son golü atmıştı. Hücum hattının iki kanadında ve forvet arkası pozisyonunda oynayan Chadli, geçen sezon West Bromwich Albion'da çıktığı 6 maçta fileleri 1 kez havalandırdı.

Kariyerine Standart Liege altyapısında başlayan 28 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın Apeldoorn ve Twente takımlarında forma giydi. 2013'te Tottenham Hotspur'un kadrosuna kattığı Chadli, 2016'da 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığı West Bromwich Albion'a transfer oldu.