Beşiktaş'tan Bornova Becker Spor'a

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Iva Perovanovic, Bornova Becker Spor'a imza attı.

1983 doğumlu 1.88 boyundaki Euro Lig ve Euro Basket tecrübelerine sahip olan forvet, Türkiye Ligi'ne Beşiktaş ile gelmişti. Sırasıyla Orduspor ve Samsun Canik Belediye takımlarında yer bulan Perovanovic, Beşiktaş'ın ardından 2017 – 2018 sezonunda Bornova Becker Spor ile anlaşma sağladı.

Bornova Becker Spor Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Kebir, süper lig için oldukça yoğun tempoda hazırlandıklarını ve takımın %90'ını oluşturduklarını ifade ederek, 2 numara için de güçlü isimlerle görüştüklerini, ilerleyen günlerde onu da açıklayacaklarını belirtti.

Kebir; "TKBL'de güzel bir sezon geçirdik, hedefimize ulaştık ve süper lige yükseldik. Süper ligdeki hedefimiz de Play Offlara kalmak olacak. Bu amaç doğrultusunda oldukça titiz çalışmalar içindeyiz. Hedefimize uygun bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Alacağımız 2 numara ile takımı oluşturmuş olacağız. Umuyoruz ki süper ligde de başarımızı perçinleyerek İzmir'i gururla temsil etmeye devam edeceğiz." dedi.