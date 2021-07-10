Beşiktaş'tan Boğaz'da forma tanıtımı
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Beşiktaş'tan Boğaz'da forma tanıtımı

Beşiktaş'tan Boğaz'da forma tanıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon formalarını tanıtacak olan Beşiktaş, Boğaz'da yapacağı özel organizasyonla önümüzdeki sezon giyeceği formaları sergileyecek.

Yeni sezon formalarını tanıtacak olan Beşiktaş, Boğaz'da yapacağı özel organizasyonla önümüzdeki sezon giyeceği formaları sergileyecek.

Beşiktaş, 2021-2022 sezonu formalarını özel bir organizasyonla tanıtacak. 14 Temmuz Çarşamba günü akşam Dolmabahçe'de yapılacak olan açıklamaların ardından, Başkan Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve futbolcular, teknede gerçekleşecek olan tanıtımda hazır bulunacak. Şampiyonluk kutlamasını Boğaz'da yapan siyah-beyazlılar, forma tanıtımını da Boğaz'da teknede gerçekleştirecek. - İSTANBUL

Beşiktaş'tan Boğaz'da forma tanıtımı
Beşiktaş'tan Boğaz'da forma tanıtımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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