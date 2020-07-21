Beşiktaş'tan Boateng açıklaması
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Beşiktaş'tan Boateng açıklaması

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin Prince Boateng'in ayak bileğinde ödem oluştuğu açıklandı.

Beşiktaş'tan Boateng açıklaması
21.07.2020 20:47 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:59

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin Prince Boateng'in ayak bileğinde ödem oluştuğu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüp, derbide sakatlanan Boateng'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kevin Prince Boateng'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin Prince Boateng'in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir. Kevin Prince Boateng'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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