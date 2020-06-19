Beşiktaş'tan Boateng açıklaması Beşiktaş kulübü, Kevin Prince Boateng'in aşil tendonunda sakatlık yaşadığı için Denizlispor maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Beşiktaş kulübü, Kevin Prince Boateng'in aşil tendonunda sakatlık yaşadığı için Denizlispor maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Kevin Prince Boateng için resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Sol aşil tendon ağrısı sebebiyle Futbol Takımımızın çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng'e, yapılan muayene ve tetkikler neticesinde akut tendinitis tanısı konmuştur.

Sağlık ekibimiz tarafından bugün yapılan kontroller sonucunda, ağrıları devam eden Boateng'in tedavisinin devam etmesine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA