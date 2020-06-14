Beşiktaş'tan Bingöl'de meydana gelen deprem için "geçmiş olsun" mesajı Beşiktaş Kulübü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bingöl'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA