Beşiktaş'tan Balotelli ve hakeme tepki - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'tan Balotelli ve hakeme tepki

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş'tan Balotelli ve hakeme tepki

Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Adana Demirspor maçında İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin hareketlerine ve hakemin maç yönetimine tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, dün oynanan Adana Demir spor maçında İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin hareketlerine ve hakemin maç yönetimine tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rakip takım futbolcularından Mario Balotelli'nin yedek kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş yedek kulübesine yapılan spor ahlakına aykırı her hareketin camiamıza yapıldığının altını çiziyoruz. Söz konusu futbolcunun nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz. Kazanmak için her şey mübahtır düşüncesini reddeden kulübümüzün herhangi bir unsuruna yapılan bu ve benzeri hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz." denildi.

Maçın sonunda çıkan olaylarda Balotelli'ye göz yumulduğu savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş camiası oyun kuralları çerçevesinde puan kaybetmekten şikayetçi olmamıştır. Ancak maçın tamamında yapılan hakem uygulamalarının maçın sonunda da rakip takım futbolcularının adeta 'körebe' oynar gibi yaptığı zincirleme kural dışı hareketlere rağmen varlığı belli olmayan VAR hakeminin de karartması ile faul düdüğü çalınmadan, tüm kamuoyunun gözleri önünde gol kararı ile sonuçlanan pozisyonu iyi niyetten yoksun olarak değerlendirip hayretler içerisinde izledik. Diğer taraftan oyuna girdiği dakikadan soyunma odasına gidene kadar kural dışı ve spor ahlakına uymayan hareketler yapan sportif sabıkalı malum futbolcuya 4. hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur. Haksız ve kural dışı pozisyonun içerisinde kalıp kendini ifade etmek için çabalayan ve ikinci sarı kart ile cezalandırılan futbolcumuz Rosier'in maruz kaldığı durumu da spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Toplumun sağlıklı ve sportif değerleri içeren müsabakaları izleme hakkı elinden alınamaz. Bu ve bundan sonraki sürecin takipçisi ve savunucusu olacağımızdan başta camiamız olmak üzere tüm spor kamuoyunun en ufak şüphesi olmasın."

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
Olayın en net görüntüsü! Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı

Olayın en net görüntüsü! Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı

 Bir Balotelli herkesin dengesini bozdu! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart

Bir Balotelli herkesin dengesini bozdu! Rosier'e maç sonunda sürpriz kırmızı kart

 Vincenzo Montella: 'Balotelli'nin de hatası var, öncesinde yapılan açıklamalar da hatalı'

Vincenzo Montella: "Balotelli'nin de hatası var, öncesinde yapılan açıklamalar da hatalı"
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Temel Karamollaoğlu
Magazin Bülent Ersoy Caner Cindoruk
Spor Abdullah Avcı Balotelli Mesut Özil Hava Durumu
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim Bekir Pakdemirli Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş'tan Balotelli ve hakeme tepki - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 18:38:49. #1.11#