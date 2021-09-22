Beşiktaş'tan Balotelli açıklaması

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında dün akşam oynadıkları maçta gol attıktan sonra siyah-beyazlı kulübeye doğru hareket yapan Adana Demirsporlu futbolcu Mario Balotelli konusunda bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, futbolcunun yaptığı hareketi şiddetle kınarken oyuncuya verilecek cezanın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında dün akşam Adana Demirspor ile sahasında 3-3 berabere kaldı. Adana Demirspor'un 2'nci golünü kaydeden İtalyan forvet Mario Balotelli golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru hareketlerde bulundu. Siyah-beyazlı kulüp, bu konuyla ilgili olarak bir açıklama paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "21 Eylül 2021 Salı günü Adana Demirspor ile sahamızda oynadığımız Süper Lig müsabakasında, rakip takım futbolcularından Mario Balotelli'nin yedek kulübemize yönelik hareketini şiddetle kınıyoruz. Beşiktaş yedek kulübesine yapılan spor ahlakına aykırı her hareketin camiamıza yapıldığının altını çiziyoruz. Söz konusu futbolcunun nasıl bir ceza alacağını merakla bekliyoruz. Kazanmak için her şey mübahtır düşüncesini reddeden kulübümüzün herhangi bir unsuruna yapılan bu ve benzeri hiçbir hareketi asla kabul etmeyeceğiz.

Toplumun sağlıklı ve sportif değerleri içeren müsabakaları izleme hakkı elinden alınamaz. Bu ve bundan sonraki sürecin takipçisi ve savunucusu olacağımızdan başta camiamız olmak üzere tüm spor kamuoyunun en ufak şüphesi olmasın" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri