Beşiktaş'tan Ayrılan Talisca, Çin'de 6 Ayda 5 Milyon Euro Kazanacak
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande ile anlaşan Talisca, 6 ayda 5 milyon euro alacak. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta yıllık 2,5 milyon euro kazanıyordu.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande ile 6 aylığına anlaşan Talisca'nın maaşı belli oldu.
6 AYDA NET 5 MİLYON EURO KAZANACAK
Brezilyalı yıldızın Çin'de 6 ayda net maaş olarak 5 milyon Euro kazanacağı açıklandı. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan bonuslarla birlikte Çin'de daha fazla para kazanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA 47 MAÇTA 20 GOL 8 ASİST YAPTI
Bonservisi Benfica'da bulunan ve Ocak ayına kadar Guangzhou Evergrande'de oynayacak olan Talisca, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla toplam 47 maça çıkarken 20 gol ve 8 asistlik bir performans göstermişti.
YORUMLAR (5)
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adam haklı.... fiko haksızCevap Yaz Yayından Kaldır
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OohaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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bana o.paradan 500.uero verse borcumu.kapatacamCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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adam haklı fiko nerden vercek o parayıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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helalolsun beşiktaşa herşeyini verdi tşk taliscaCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır