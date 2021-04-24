Beşiktaş'tan Atiba açıklaması

Beşiktaş, Kayserispor maçının kadrosundan çıkarılan Atiba Hutchinson'ın sol bacak soleus kasında ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Kayserispor maçının kadrosundan çıkarılan Atiba Hutchinson'ın sol bacak soleus kasında ödem tespit edildiğini açıkladı.

Sakatlıklarla başı dertte olan Beşiktaş'a bir kötü haber de Atiba'dan geldi. Siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncunun sol bacak soleus kasında ödeme rastlandığını duyurdu. Beşiktaş'ın resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın yoğun maç trafiği nedeniyle sol kalf adale grubunda hissettiği hassasiyet son iki gün içinde yoğunlaşan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın dün gece Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol bacak soleus kasında ödeme rastlanmıştır.

Sağlık ekibimiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, Hes Kablo Kayserispor maçında oynaması halinde kas yaralanması yaşama riskinin yüksek bulunduğu Atiba Hutchinson'ın maç kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir. Atiba Hutchinson'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı