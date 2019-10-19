19.10.2019 20:55

- Beşiktaş'tan altyapı hamlesi!

İSTANBUL - Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde bulunan Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübün altyapısı için Manchester United'ın eski genel müdürü Micheal John Eireannach ile işbirliği yapacaklarını ve Avrupa'da futbol akademileri kuracaklarını müjdeledi.

Beşiktaş Kulübü, altyapı için büyük bir hamle atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulübün başkan adaylarından Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde olan Hüseyin Yücel, kulübün yurt dışında altyapı atağına kalkacağını söyledi. Bahçeşehir Üniversitesi'nin davetlisi olarak İstanbul'a gelen ve Hüseyin Yücel ile işbirliği konusunda prensipte anlaştıklarını belirten Manchester United'ın eski genel müdürü Micheal John Eireannach, Beşiktaş ile iyi işler yapacaklarını söyledi.

Futbol akademilerinin Türkiye ile sınırlı kalmayacağını belirten Yücel, "Eski futbolcumuz Fabian Ernst ile Almaya'da futbol okulu açacağız. Bunu Avusturya'ya da yayacağız. Avrupa'da Beşiktaş'ın ses getirmesi için projeler yapacağız. Micheal Bey de davetimizi kırmadı. Kendisinin birçok futbol okulları var. Bayern Münih'in futbol okullarını organize ediyor. Yarınki seçimi hangi başkan kazanırsa kazansın, bu futbol okulu işbirliğinden vazgeçmeyeceğiz. Bu işin takipçisi olacağız" dedi.

Micheal John Eireannach, "Hüseyin'in beyin kulüp ile hedeflerinden etkilendim. Beşiktaş harika bir kulüp. Çok iyi tanıdığım bir kulüp. Büyük bir tutku ile oynuyorlar. Planımız yurt dışında akademiler açmak. Futbolcu yetiştirmek, en iyi bilimcilerle çalışmak istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA