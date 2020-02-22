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Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Sırp oyuncu Adem Ljajic'in korona virüse yakalandığı iddialarını yalanladı.

22.02.2020 00:01 | Son Güncelleme: 22.02.2020 00:01
Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Sırp oyuncu 'in korona virüse yakalandığı iddialarını yalanladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Adem Ljajic'e Fulya Hastanesi'nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic'in durumu şu an stabildir. Sosyal medyada, Adem Ljajic'in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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