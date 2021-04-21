Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem tespit edildi

Beşiktaş'ın dün oynadığı Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş'ın dün oynadığı Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Vincent Aboubakar'ın yapılan klinik değerlendirme ve MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul