Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem saptandı
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Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem saptandı

Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem saptandı

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem saptandığı duyuruldu.

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Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem saptandığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kamerun Milli Takımı'nın 30 Mart'ta Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan değerlendirmesi neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup, tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem saptandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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