Beşiktaş'tan Aboubakar'a "destek" paylaşımı
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Beşiktaş'tan Aboubakar'a "destek" paylaşımı

05.01.2021 23:33 | Son Güncelleme: 05.01.2021 23:40

Beşiktaş Kulübü, annesini kaybeden Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'a yaptığı paylaşımla destek verdi.

Beşiktaş Kulübü, annesini kaybeden Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar'a yaptığı paylaşımla destek verdi.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımda "İyi günde kötü günde Beşiktaş ailedir." ifadelerine yer verildi.

Annesinin cenaze töreni sonrası İstanbul'a dönen Aboubakar'ın görüntülerine yer verilen paylaşımda, siyah-beyazlı oyuncuların Kamerunlu futbolcuyu karşılamaları da yer aldı.

Beşiktaş'tan Aboubakar'a 'destek' paylaşımı
Beşiktaş'tan Aboubakar'a 'destek' paylaşımı
Beşiktaş'tan Aboubakar'a 'destek' paylaşımı
Beşiktaş'tan Aboubakar'a 'destek' paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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