Beşiktaş'tan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
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Beşiktaş'tan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

23.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:20
Beşiktaş'tan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile eşi Şükran Albayrak'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abdurrahim-Şükran Albayrak çiftinin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, Albayrak ailesi ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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