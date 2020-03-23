Beşiktaş'tan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
23.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:20
Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile eşi Şükran Albayrak'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abdurrahim-Şükran Albayrak çiftinin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, Albayrak ailesi ile Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Kaynak: İHA