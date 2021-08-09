Beşiktaş'tan Abdullah Avcı açıklaması
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Beşiktaş'tan Abdullah Avcı açıklaması

Beşiktaş'tan Abdullah Avcı açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yasal faizleriyle birlikte 20 milyon 12 bin 192 TL'lik ödeme yaptıklarını ve hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yasal faizleriyle birlikte 20 milyon 12 bin 192 TL'lik ödeme yaptıklarını ve hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın alacağıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Nisan 2021 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz üzere, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlığının tespitine, dava kabulü ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmişti.

TFF tahkim kurulu kararını da dikkate alarak, karşılığı UEFA tarafından Şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar ligi katılım bedelinden alınmak üzere, söz konusu dosyaya yasal faizleri ile birlikte toplam 20.012.192 TL ödeme yapmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödeme ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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