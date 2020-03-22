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Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, SMS, Spor

Beşiktaş'tan 65 yaş ve üzerindeki üyelerine koronavirüs uyarısı Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kongre üyelerine sokağa çıkmaması yönünde uyarıda bulunurken, verilen iletişim numarasının aranması durumunda bazı ihtiyaçların karşılanmasına yardım edileceğini duyurdu.

22.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:50
Beşiktaş'tan 65 yaş ve üzerindeki üyelerine koronavirüs uyarısı Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kongre üyelerine sokağa çıkmaması yönünde uyarıda bulunurken, verilen iletişim numarasının aranması durumunda bazı ihtiyaçların karşılanmasına yardım edileceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından üyelere SMS yoluyla gönderilen mesajda, "Değerli kongre üyemiz, ülkemizde etkisini günden güne artıran Kovid-19 virüsüne karşı risk grubundan olan siz değerli büyüğümüzün evinden çıkmamasını öneriyoruz. 0544 565 19 03 numaralı telefonla kulübümüzle irtibata geçerek, market ve eczane alışverişlerinizde tarafınıza yönlendirilecek üniversiteli Beşiktaşlılardan gönüllü yardım alabilirsiniz. Beşiktaş ailesi olarak her zaman yanınızdayız, saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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