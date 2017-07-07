Beşiktaş'tan 3 Milyon Euro'luk Teklif!

Aboubakar'dan umudunu kesen Beşiktaş, alternatiflere yöneldi.



Meksika ekibi Tigres'te forma giyen Andre Gignac için temaslarını yoğunlaştıran siyah-beyazlıların bu tranfseri 3 milyon Euro civarında bir maliyetle bitirmeyi ve oyuncuya 3 yıllık mukavele imzalatmayı hedeflediği belirtildi.



Tigres'in 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği ancak Gignac'ın sözleşmesi bir yıl sonra sona ereceği için Beşiktaş'ın bu rakamı vermeye yanaşmadığı öğrenildi.



(Sabah)