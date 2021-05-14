Beşiktaş tam kadro İzmir'e gidiyor

Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan isimler de kadroya dahil edildi.

Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta tek hedef kazanarak şampiyonluğa ulaşmak. Hazırlıklarını tamamlayarak bugün İzmir'e gidecek olan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş kadrosunda bulunan bütün oyuncuları kamp kadrosuna dahil etti. Sakatlıkları bulunan Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, Göztepe maçının kadrosunda yer aldı. Bugün saat 16.00'da özel uçakla İzmir'e gidecek olan Beşiktaş, kamp yapacağı otele giderek maç saatini bekleyecek. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın 2 averaj önünde lider durumda bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı