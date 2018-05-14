Beşiktaş, Talisca'nın Yerine Sosa'yı Getirmeyi Planlıyor
Beşiktaş, Anderson Talisca'nın yerini Jose Sosa ile doldurmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Arjantinli futbolcu için girişimlerde bulunacak.
Siyah-beyazlı yönetim, takımdan ayrılması gündemde olan Anderson Talisca'nın yerini tanıdık bir isimle doldurmayı planlıyor.
Futbol komitesi, Trabzonspor'da forma giyen Jose Sosa için bordo-mavili ekibin kapısını çalacak. 32 yaşındaki futbolcunun Karadeniz temsilcisi ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
SEZON SONU TRABZONSPOR'DAN AYRILABİLİR
Ancak siyah-beyazlılar Trabzonspor'dan ile ayrılması beklenen gelen Sosa'yı yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. İki kulüp yapacakları görüşmede bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Arjantinli'nin yüksek yıllık ücreti ve istenilen performansı verememesi Trabzonspor'dan ayrılma olasılığını artırıyor.
Sosa bu sezon bordo-mavili forma ile çıktığı 26 maçta 2 asist yaptı. 2014-2016 arasında 2 sezon Beşiktaş 'ta oynayan Arjantinli, 78 karşılaşmada 14 gol, 22 asistlik katkı yaptı.
Beşiktaş 'ın 2015-2016 şampiyonluğunda önemli rol oynayan Sosa, bir sonraki sezon 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Milan'a transfer oldu. İtalyan ekibinde beklenileni veremeyen 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. (Ntv Spor)
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BU KAÇINCI BASKI BU BJK ZİHNİYETİ BUNAMIŞ EMEKLİLERLE UYUYUP UYANIYOR SANKİ DÜNYADA OYUNCU BUNLAR , SOSA BJK KAPISINDAN GEÇMEMELİ . . . BU YÖNETİM TASI TARAĞI TOPLUYOR GALİBA TRANSFERLERDE BİR MUAMMA BİR KARMAŞIKLIK VAR İNŞALLAH SİS PERDESİ TEZ AÇILIRCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tosun paşa gitti telliogullari ile seferogulari birlesti toplama takım oldu.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Millet ac acCevap Yaz 2 3 Yayından KaldırKADO06: Yolla da ıban.ini doyuruyum karnını....yobaz....turkiye.de aç olan kişi çalışmayan ipsiz sapsiz meslek öğrenmemiş bi baltaya sap olamamış sabah akşam şahin.le egzoz patlatmiş,motor.un arkasına sari saçlı kız atmış,elinde tesbih nra atmış kişilerdir....benim bi akrabam var 5.000 liralık hacı murat.a binio bi akrabam daha var 250.000 liralık lux arabaya binio....kaderimizi değiştirmek bizim elimizde1 Yayından KaldırLA HAVLE: pc başında cart curt yazacağına git çalış3 1 Yayından Kaldır