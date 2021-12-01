Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından küçük oyunların yer aldığı çalışmalar ve 5'e 2 çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan taktik maçıyla sona erdi.