Beşiktaş taktik çalıştı
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Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş taktik çalıştı
29.05.2020 21:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:10

Beşiktaş, hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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