Beşiktaş'taki trafik kazasında ölen 3 kişi Muş'ta toprağa verildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 3 kişi, Muş'un Hasköy ilçesinde toprağa verildi.

TEM Otoyolu Maslak mevkisinde bayram ziyaretinden Bursa'ya dönen Nurullah Eray yönetimindeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Seyhan Özçelik (27) ile çocukları Hiranur (9) ve Yahya Özçelik'in (8) cenazeleri, İstanbul'dan cenaze aracıyla Hasköy ilçesine getirildi.

Cenazelerin defnedileceği mezarlıkta toplanan Özçelik ailesinin yakınları ile ilçe sakinleri, ölenler için ağıtlar yaktı, gözyaşı döktü. Anne ve iki çocuğunun cenazesi Hasköy Mezarlığı'na defnedildi.

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, mezarlıkta yaptığı açıklamada, kazanın ilçeyi yasa boğduğunu söyledi.

İlçe halkı olarak derin bir acı yaşadıklarını belirten Karayel, "Büyük üzüntü içindeyiz. Dün yaşanan elim kazada 4 masum can hayatını hiç yere kaybetti. Tek ümidimiz ve tesellimiz kazaya neden olan caninin güvenlik güçleri tarafından bulunması ve cezasının verilmesidir. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden aynı aileden Yusuf Eray'ın (8) ise Bitlis'in Güroymak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İstanbul'da, TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Nurullah Eray'ın kontrolündeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 otomobil çarpışmış, kazada hafif ticari araçta bulunan Seyhan, Hiranur ve Yahya Özçelik ile Yusuf Eray hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: AA