Son dakika haberleri... İSTANBUL - Beşiktaş'taki trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı
AA / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Barbaros Bulvarı'nda Beşiktaş istikametinde ilerleyen R.A yönetimindeki 99 MB 888 plakalı otomobil, Oktay Aray idaresindeki 34 TAB 06 plakalı taksiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, önce aydınlatma direğine, ardından da park halindeki minibüse vurdu.
Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen taksinin sürücüsü Oktay Aray ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aray, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü R.A gözaltına alındı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.