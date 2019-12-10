Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar için mevlit okutuldu
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Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar için mevlit okutuldu

Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 40'ı emniyet mensubu 46 kişi için mevlit okutuldu.

10.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:08
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar için mevlit okutuldu

yakınında 10 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 40'ı emniyet mensubu 46 kişi için mevlit okutuldu.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde düzenlenen mevlitte Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra şehitler için dua edildi.

Mevlithanların Mevlid-i Şerif okuduğu mevlite çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri, lokma ve yemek dağıtıldı.

Kaynak: AA
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