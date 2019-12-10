Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

10.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:24

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi için bir anma töreni düzenlendi.

Hain saldırının meydana geldiği Vodafone Park'ın yanındaki şehitler anıtında gerçekleştirilen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Ali Yerlikaya, 3 yıl önce Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın hemen sonrasında hain ve bölücü terör örgütü tarafından alçakça bir saldırı yapıldığını belirterek, "39 polisimiz şehadete koşmuştur. Sivil vatandaşlarımız da şehit olmuştur. Biz onların acılarını hep yüreğimizde hissediyoruz, onları hiçbir zaman unutmuyoruz." diye konuştu.

"Şehadete ulaşmalarının 3. sene-i devriyesinde arkadaşlarımızla buradayız." diyen Yerlikaya, "Fatihamızı gönderdik, duamızı ettik. Bütün şehitlerimizin makamı cennet olsun. Ülkemizin birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğü, kardeşliğimiz için ordumuz, jandarmamız, polisimiz, sahil güvenliğimiz, korucularımız milletinden aldığı güçlü; inancımızdan, medeniyetimizden aldığımız cesaret ve tecrübeyle, Allah'ın izniyle bu terör örgütünün kökünü kazıyacağız. İkindi namazını müteakip şehit kardeşimizi uğurlayacağız. 'Başımız sağ olsun' diyoruz. Onların da dereceleri ali, makamları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi ise şehitlerin ailelerine sabır dileyerek, "Makamları cennet olsun. Sivil arkadaşlarımız da vefat etti. Bir çalışan arkadaşımız şehit oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırının olduğu tarihteki maçta 40 bin taraftarın bulunduğunu kaydeden Çebi, "Güvenlik güçlerinin dikkati ve sahiplenmesiyle 40 bin Beşiktaşlının, yoldan geçenlerin hayatta kalmalarını sağladılar. Kendileri şehit oldular. Onlara minnettarız." diye konuştu.

Terörün Türkiye'nin belası olduğunu kaydeden Çebi, "Umuyorum ki kısa zamanda sonlanacak. Bazıları bu terörün bitmeyeceğini anlatmaya çalışıyor ama azaldığını sizler de görüyorsunuz. Son can çekişleri bunlar. Hükümetimize, devletimize, ordumuza, polisimize, terörle mücadele eden herkese başarılar diliyorum, onları Allah'a emanet ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA