Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenler anıldı
İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Stadı'nın çevresinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 şehit, olayın 3'üncü yılında anıldı.
11.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:14
İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Stadı'nın çevresinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 şehit, olayın 3'üncü yılında anıldı.
Kaynak: Dugout
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