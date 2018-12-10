Beşiktaş'taki Terör Saldırısı Şehitleri Şanlıurfa'da Anıldı

İstanbul Beşiktaş'ta iki yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olan 46 kişi için Şanlıurfa'da, mevlit okutuldu.

Merkez Karaköprü ilçesindeki Halil Aslan Camisi'nde yatsı namazının ardından şehitler için mevlit organize edildi.

Mevlite, Şanlıurfalı şehitler Enes Çiçek, Mehmet Taş, Süleyman Sorkut ve Haşim Usta'nın yakınlarının yanı sıra Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Eyyüp Sabri Kirişçi, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şube Başkanı Mehmet Yavuz, çevik kuvvet, trafik, özel harekat polisleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okutulan mevlitin ardından şehitler için dua edildi. Katılımcılara lokum ve gül suyu ikramında bulunuldu.

Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen terör saldırısında, 39'u emniyet mensubu 46 kişi şehit edilmiş, 243 kişi de yaralanmıştı.