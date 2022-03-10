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Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Beşiktaş'taki silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Beşiktaş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Ortaköy Mahallesi Bulgurcu Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada birçok boş kovan bulundu.

Olayda yaralanan Reşit Gürez bölgedeki özel bir hastanede Ramazan Kocabaş da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Beşiktaş, Güncel, Haberler

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