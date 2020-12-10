Beşiktaş'taki patlamada şehit olanlar anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beşiktaş'taki patlamada şehit olanlar anıldı

10.12.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:05
Beşiktaş'taki patlamada şehit olanlar anıldı

İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park Stadı'nın çevresinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39'u emniyet mensubu 47 şehit, olayın 4'üncü yılında anıldı.

İSTANBUL'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park Stadı'nın çevresinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39'u emniyet mensubu 47 şehit, olayın 4'üncü yılında anıldı.

Şehitler Tepesi'nde düzenlenen anma törenine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile şehit yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Törende şehitler için Kur'an'ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından tören sona erdi. Törenin ardından Şehitler Anıtı'na karanfil ve çiçek bırakıldı. Şehitler için, Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde Mevlid okutuldu.


Beşiktaş'taki patlamada şehit olanlar anıldı
Beşiktaş'taki patlamada şehit olanlar anıldı
Beşiktaş'taki patlamada şehit olanlar anıldı
Beşiktaş'taki patlamada şehit olanlar anıldı
Beşiktaş'taki patlamada şehit olanlar anıldı
Beşiktaş'taki patlamada şehit olanlar anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YILDIRIM

İlgili Haberler

Son dakika: Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Son dakika: Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Son dakika haberi | Şehit Azerbaycan askerleri Iğdır'da anıldı
Son dakika haberi | Şehit Azerbaycan askerleri Iğdır'da anıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Ebru Şallı Perihan Savaş Caner Cindoruk
Spor Pierre Webo Burak Yılmaz Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'taki patlamada şehit olanlar anıldı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 17:04:58. #1.15#
title