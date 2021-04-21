Beşiktaş'taki otobüs kazasında korkunç ayrıntı
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Beşiktaş'taki otobüs kazasında korkunç ayrıntı

Beşiktaş'taki otobüs kazasında korkunç ayrıntı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı İETT otobüsünde Sevgi Yamaç Yalçın isimli kadın yolcu hayatını kaybetti, bir yolcu ise yaralandı.

Beşiktaş'ta bariyerlere çarpan çift katlı İETT otobüsünde Sevgi Yamaç Yalçın isimli kadın yolcu hayatını kaybetti, bir yolcu ise yaralandı. Olayı soruşturan savcılık, gözaltına alınan şoförün kaza sırasında telefonuyla ilgilendiğini belirledi.

Beşitaş Barbaros Bulvarında sabah yaşanan kazada İETT otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek Sevgi Yamaç Yalçın'ın ölümüne, Münir B.'nin yaralanmasına neden olmuştu.

Kazanın ardından Cumhuriyet Savcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, otobüste incelemelerde bulundu. Otobüs içerisindeki kamera görüntülerini de izleyen savcı, şoförün kaza sırasında cep telefonu ile ilgilendiğini belirledi. Gözaltına alınan şoför, polis merkezine götürüldü.

Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Yalçın'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yapan otobüs de çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Sevgi Yamaç Yalçın'ın Beşiktaş'ta bir gazetede aşçı olarak çalıştığı ve sabah işe gitmek üzere Sultangazi'deki evinden yola çıktığı öğrenildi. Yalçın'ın evli ve iki çocuk annesi olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Beşiktaş'taki otobüs kazasında korkunç ayrıntı
Beşiktaş'taki otobüs kazasında korkunç ayrıntı
Beşiktaş'taki otobüs kazasında korkunç ayrıntı
Beşiktaş'taki otobüs kazasında korkunç ayrıntı
Beşiktaş'taki otobüs kazasında korkunç ayrıntı
Beşiktaş'taki otobüs kazasında korkunç ayrıntı
Beşiktaş'taki otobüs kazasında korkunç ayrıntı
Beşiktaş'taki otobüs kazasında korkunç ayrıntı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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