Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Sürücü kamerayı böyle kapatmış

Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Sürücü kamerayı böyle kapatmış

BEŞİKTAŞ'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

11.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:36
Beşiktaş'taki otobüs dehşeti: Sürücü kamerayı böyle kapatmış

'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu  1 kişinin ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.Otobüsün güvenlik kamera görüntülerinin tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karakuş'un kaza öncesi kamerayı kapattığı görülüyor.


Kaynak: DHA
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